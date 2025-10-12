İkinci el elektrikli araç alan tüketicilerden çok sayıda şikayet geldiğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, şu uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı:

"Araçlar 'uzun menzilli' diye satılıyor ama vatandaş aracı kullanmaya başladığında bunun doğru olmadığını fark ediyor. Ruhsatta menzil bilgisi yer almamasına rağmen bazı sigorta şirketleri, satıcının beyanını esas alarak poliçeye 'uzun menzilli' ibaresi ekliyor. Bu da güven duygusu oluşturup alıcıyı yanıltıyor."

300 BİN LİRA BOŞA GİDİYOR

Tüketicilerin poliçedeki bu ifadeye güvenerek araca 200-300 bin lira daha fazla ödeme yaptığını aktaran Şahin, sigorta şirketlerinin bu konuda hukuki sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Şahin, sigorta şirketlerine de açık bir çağrıda bulundu:

"Sigorta şirketleri uyanık olmalı. Ruhsatta uzun veya kısa menzil bilgisi yer almıyorsa, poliçeye de böyle bir ibare eklenmemeli. Satıcının sözüyle işlem yapılması hem tüketiciyi mağdur eder hem de şirketi sorumluluk altına sokar."

"KASITLI OLARAK YAPILIYOR"

Şahin, menzil konusunda yapılan hatalı beyanların tüketiciyi yüksek fiyata kandırmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.

Tüketiciler Birliği, ikinci el elektrikli araç almayı planlayan vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

Poliçedeki 'menzil' ibaresine güvenmeyin.

Aracın gerçek menzilini teknik servis veya üretici üzerinden doğrulayın.

Ruhsatta veya resmi belgede yazmayan hiçbir bilgiye itibar etmeyin.

Şahin, bu durumdan zarar gören tüketicilerin sigorta şirketine veya satıcıya karşı hukuki yollara başvurabileceğini belirterek, "Bu yalnızca bir alım-satım sorunu değil; aynı zamanda sistematik bir güven zaafı" dedi.