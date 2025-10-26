2025 yılı boyunca otomobil satışları beklentilerin üzerinde seyretti. Yüksek fiyatlara rağmen vatandaşlar, kredi imkanları ve taksit kolaylıklarından yararlanarak araç alımına yöneldi. Ancak yeni vergi düzenlemesi, ithalat maliyetlerini artırarak fiyatlarda yeni bir zam dalgası başlattı.

YÜZDE 35 ZAM KAPIDA

Sektör temsilcilerine göre özellikle Japonya menşeli modellerde yüzde 30 ila 35 arasında fiyat artışı bekleniyor. 22 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni vergi uygulamasıyla birlikte, ithal araçların maliyeti doğrudan yükseldi. Uzmanlar, bu gelişmenin sadece sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da zincirleme biçimde etkileyeceğini öne sürdü.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA YENİ VERGİ YÜKÜ

Otomobil fiyatlarını yukarı çeken bir diğer etken ise ikinci el satışlarda uygulanacak yeni harç düzenlemesi. Meclis komisyonunda kabul edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, ikinci el araç alım-satımlarında satış bedeli üzerinden binde 2 (yüzde 0,2) oranında harç alınması planlanıyor.

MASRAFLAR 2 KATINA ÇIKIYOR

Bu düzenleme yasalaşırsa, iki milyon lira değerindeki bir aracın satışında 4 bin lira harç ödenecek. Harç tutarı hiçbir şekilde 1.000 TL’nin altında olmayacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Bugüne kadar 2.139 TL olan noter ve tescil masraflarına artık 4.000 lira daha eklenecek. Vatandaş otomobili bırakın, artık motosiklet almak istese bile oransal olarak çok daha yüksek harç ödemek zorunda kalacak” dedi.

ARAÇ ALMAK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte araç sahibi olmak giderek güçleşiyor. Fiyatların hızla artması, ek vergiler ve döviz kuru baskısı nedeniyle hem sıfır hem de ikinci el araçlar yatırım aracı olmaktan çıkıp lüks tüketim haline geldi.

Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar bazı markalarda yeni bir zam dalgası bekleniyor. Özellikle ithal modellerde yüzde 30-35 oranındaki artış, 2026 yılına girerken otomobil piyasasında fiyat dengelerini tamamen değiştirebilir.