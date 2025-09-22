Hakkari'nin merkezin de 55 LC 262 plakalı araçla dolaşan üç kişi iddiaya göre; yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

Yol da ilerlerken, çevredeki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıslara çevredeki bir grup insan saldırmaya başladı.

Otomobilin camları patlarken, saldırganlar tekme, yumruk, iskemle ve trafik konisi gibi sert ve ağır cisimlerle araçtakilere saldırdı.

Otomobilin içinde ise üç asker olduğu ifade edildi.

Çarşı iznine çıkan üç uzman çavuş, linç girişiminden çevredekilerin yardımıyla zor kurtuldu.

Araçta büyük maddi hasar oluşurken, askerlerin de yaralandığı kaydedildi.