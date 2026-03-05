Şehir hayatında güvenlik önlemleri her geçen gün daha kritik hale gelirken, kötü niyetli kişilerin geliştirdiği yöntemler de akılalmaz boyutlara ulaştı. Son dönemde emniyet birimlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği yeni bir "temas yoluyla gasp" yöntemi, araç sahiplerini büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.

KAPI KOLUNA ASILAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Dolandırıcılar, hedef seçtikleri araçların kapı kollarına, özellikle sürücünün dokunmadan kapıyı açamayacağı şekilde küçük objeler veya broşür görünümlü aparatlar asıyor. İlk bakışta bir reklam çalışması ya da masum bir nesne gibi görünen bu ürünlerin üzerine, deri yoluyla hızla nüfuz eden son derece güçlü ve bayıltıcı etkisi olan kimyasal maddeler sürülüyor.

TEMAS ETTİĞİNİZ ANDA BİLİNCİNİZ KAPANABİLİR

Sürücü, aracına binmek için kapı koluna uzanıp bu nesneye temas ettiği anda, kimyasal madde saniyeler içinde etkisini göstermeye başlıyor. Sürücü henüz ne olduğunu anlamadan baş dönmesi, mide bulantısı ve ardından ani bilinç kaybı yaşıyor. Bu noktada devreye giren ve yakın bir noktada pusuda bekleyen saldırganlar, savunmasız kalan sürücüyü etkisiz hale getirerek aracı ve içindeki değerli eşyaları gasp ediyor.

Uzmanlar, araç sahiplerini bu tür sıra dışı durumlar karşısında dikkatli olma konusunda uyardı.