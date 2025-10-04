İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt’ta sosyal medya üzerinden araç kiralama ilanı verip, anlaşma sağladıkları kişileri dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin araç kiralamak isteyenlerin evine araç getirip sözleşme yaptığı ve ücreti aldıktan sonra “GPS takılacak” gibi bahanelerle aracı alıp geri getirmediklerini tespit edildi. Bu yöntemle mağdurdan 3 bin 600 dolar aldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin araçların plakasını değiştirip sticker yapıştırdığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, M.A. (31) ve M.A.R.’yi (30) Fatih’te gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameraları, şüphelilerin araçla ayrılmaları ve başka bir sokakta plakasını değiştirip sticker yapıştırmalarını kaydetti.