Kocaelispor, Turka Araç Muayene ile sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Kocaelispor'un iç saha maçlarını yaptığı Kocaeli Stadyumu'nun ismi "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" oldu. Statta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Durul, kurumlarda sürdürülebilirlik ve kurumsallığın güçlü iradeyle ortaya çıktığını söyledi. Durul, stat sponsorluğunun Kocaelispor ve Turka firmasının marka değerini artıracağını belirterek, "Bu imza, sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bundan dolayı da sadece etki alanının bir sözleşmeden ibaret olmadığını, ekonomik anlamda da spor ekonomisine ve ülke ekonomisine de yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eskiden olduğu gibi bugün de Kocaelispor'un gelişmesi ve kalkınması için tüm dinamikleri bir araya getirerek yapması gerekenleri fazlasıyla yaptığını dile getiren Durul, camiası adına kendisine teşekkür etti.

Recep Durul, Kocaelispor'un yoluna güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak, "Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artmaya devam edecek. Bu iş birliğimizin, bu anlaşmamızın Kocaelispor’a, camiamıza, şehrimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

'Hedefimiz Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak'

Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman da en büyük temennilerinin Kocaelispor'un Süper Lig'de başarılı olması olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Salman, Kocaelispor'un iddialı ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Turka olarak dinamizmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla Kocaelispor'un marka değerlerimizle örtüştüğünü gördük ve Kocaelispor'un kazanacağı başarılarda yanında olmak ve bu yolda birlikte yürümek istedik. Bugün imzalayacağımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Kocaeli şehriyle ve Kocaelispor camiasıyla kurduğumuz güçlü bağın somut göstergesi. Bu iş birliğiyle hedefimiz sadece sahada değil, saha dışında da değer üretmek, Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak ve taraftarının da gururla sahip çıkacağı işbirliğine başlamak." diye konuştu.