Pazartesi günü yurttaşın yaka silktiği, randevu bulamadığı araç muayenesi TÜVTÜRK'ün tek elinden çıktı MOI Ortak Girişim Grubu'na geçti.

Birçok yenilik yapacak bu şirket ama vatandaşı en çok ilgilendiren para kısmına dokunmayacak. Yani sözün özü araç muayene ücretlerinde beklenen indirim hayal oldu!

İMAMOĞLU'NNUN DİPLOMASI DİDİK DİDİK EDİLİYOR

Yine jet hızıyla soruşturmalarla, davalarla, seslenişlerle tam manasıyla bomba gibi bir haftayı geride bıraktık.

Siyasete hemen hızla giriş yapalım çünkü Ekrem İmamoğlu'nun diploması didik didik ediliyor. Ne bulacaklar merakla bekliyoruz.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkomutan olarak CHP lideri Özel'e 'Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz' diye seslendi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SİLKELEME

Ve gelelim CHP'li belediyelerin silkelenmesine.

Bu hafta da pas geçilmedi CHP'li Beykoz Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Başkan Alaattin Köseler dahil 21 kişi gözaltına alındı.

KANDİL'DEN İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINA CEVAP

Ve önce MHP lideri Bahçeli'nin dile getirdiği süreç İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla devam etti. Kandil'in bu çağrıya olumlu cevap vermesiyle sonuçlandı.

Son olarak ekonomi yönetiminin anlata anlata bitiremediği hedefler.

YURTTAŞIN CEBİ DELİK

2024 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme hedefi en başta revize edilmeden önce yüzde dörttü. Ancak bu eylülde revize edildi ve yüzde 3,5'e çekildi. Fakat bu hedef bile tutmadı ekonomimiz anca yüzde 3,2 arttı.

Yurttaşın cebindeki asgari ücret ise açlık sınırına ilk aydan 1.192 lira yenik düştü.