Araç muayene istasyonları yeni dönemde ATM, kafeterya ve elektrikli araç şarj istasyonlarıyla daha donanımlı hale gelecek. Ancak vatandaşların büyük beklenti içinde olduğu yüksek muayene ücretlerine ilişkin herhangi bir indirim gündemde değil. Dün gerçekleştirilen özelleştirme ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazanırken, yeni firmanın düşük ücret politikası uygulayacağı iddiaları boşa çıkmış görünüyor.

VATANDAŞ ÜCRET İNDİRİMİ BEKLERKEN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

TÜVTÜRK tarafından yıllardır yüksek fiyatlarla gerçekleştirilen araç muayene hizmetleri, sürücülerin tepkisini çekiyordu. Yeni ihalenin ardından ücretlerin düşeceği yönündeki söylentiler, yapılan açıklamalarla yalanlanmış oldu. Muayene ücretlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmezken, sürücüler için bazı ek hizmetler devreye alınacak.

YENİ DÖNEMDE HANGİ HİZMETLER SUNULACAK?

15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz döneminde, Türkiye genelinde sabit ve seyyar istasyonlar artırılacak. 1. bölgede 125, 2. bölgede 124 sabit istasyon kurulurken, 10 motosiklet istasyonu da faaliyete geçecek. Ayrıca, 93 seyyar istasyonla muayene hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

MUAYENE ÜCRETLERİNDEN KAMU PAYI ALINACAK

Yeni dönemde araç muayene ücretlerinden alınan kamu payı, ilk üç yıl için yüzde 30, sonraki yedi yıl için yüzde 40, son on yıl için ise yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Bu oranlar, sürücüler için ücretlerin düşmeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

ARAÇ MUAYENELERİ AB STANDARTLARINDA OLACAK

Yetkililer, yeni dönemde araç muayenelerinin Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirileceğini belirtiyor. Bu düzenlemeyle birlikte güvenlik ve çevresel standartların daha sıkı uygulanacağı ifade ediliyor.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARI VE TEKNOLOJİK ÖDEME İMKANI

Yeni araç muayene istasyonları, yalnızca teknik kontrolleriyle değil, sunduğu hizmetlerle de dikkat çekecek. Elektrikli araç sahipleri için şarj istasyonları kurulacak, ayrıca ATM ve kafeterya gibi ek hizmetler sunulacak. Muayene ücretleri ise kredi kartı ve diğer teknolojik ödeme yöntemleriyle ödenebilecek. Ancak ücretler konusunda bir indirim yapılmayacağı için vatandaşların cebinden çıkan para değişmeyecek.

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ DEVREYE ALINACAK

Araç muayene sürecinde yaşanan sorunları gidermek amacıyla yeni dönemde ücretsiz çağrı merkezi hizmeti de sunulacak. Randevu işlemleri ve şikayetler bu merkez üzerinden takip edilebilecek.

Vatandaşlar, yeni dönemde sunulacak ek hizmetleri olumlu karşılasa da asıl beklentileri olan yüksek muayene ücretlerinde herhangi bir indirimin olmaması, hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sürücüler, muayene ücretlerinin daha makul seviyelere çekilmesi için yetkililerden somut adımlar bekliyor.