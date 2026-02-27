Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, plaka ihlallerine yönelik idari para cezaları ciddi oranda artırıldı.

Yeni düzenlemeye göre:

"Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır."

-Bu kapsamda araç da 30 gün trafikten men edilecek.

-Tekrarında 280 bin TL ceza ve 5 yıla kadar hapis

Aynı ihlalin bir yıl içinde iki veya daha fazla kez tekrarlanması halinde cezalar iki katına çıkıyor.

Düzenlemeye göre, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

-Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi ise şu şekilde:

"Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

APP PLAKA NASIL SATILIYOR?

APP plakalar; ilan siteleri ve kurulan özel internet siteleri üzerinden satılmaya devam ediyor. İstenilen harf ve rakam kombinasyonu belirtilerek kısa sürede hazırlanan plakalar, yaklaşık 800 lira gibi ücretlerle araçlara takılıyor.

Bu plakalar standart ölçüler dışında, Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi olmadan üretiliyor. Darphane mührünün sahtesi kullanılıyor, hatta son dönemde uygulamaya alınan karekod sistemi dahi ek ücretle taklit ediliyor.

İnternette “APP plaka” araması yapıldığında, reklam vererek üst sıralara çıkan sahte plakacılara ulaşmak mümkün oluyor. Ancak bu plakaları satın alan sürücüler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALANLAR DİKKAT

Birçok araç sahibi aracında APP plaka bulunduğunun farkında olmadan trafiğe çıkıyor. Özellikle ikinci el araç satın alan kişiler, araç üzerinde gelen plakayı kullanmaya devam ettiği için ilk polis kontrolünde yüksek para cezası ve trafikten men yaptırımıyla karşılaşabiliyor.

PLAKA İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ CEZALAR

Kanunda yer alan diğer önemli düzenlemeler ise şöyle:

“Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilir. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.

Başka bir araca ait tescil plakasını/geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.”

Ayrıca kanunda şu hükümler de yer alıyor:

“Bu madde kapsamında menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmez.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakmaksızın araç tescil belgesi ve tescil plakalarının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması ve aracın bu maddede belirtilen hususlara uygun olarak kullanılması konusunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.

Sürücü belgesi geri alma işlemleri bu Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından yapılır. Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şarttır.”

PLAKANIZI HEMEN KONTROL EDİN

Yasa dışı APP plaka kullanımı artık çok daha ağır yaptırımlarla karşılık buluyor. 140 bin TL’den başlayan cezalar, tekrarında 280 bin TL’ye çıkıyor; ehliyete el koyma, aracın trafikten men edilmesi ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası riski bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle ikinci el araç alan sürücülerin plakalarının standartlara uygun olup olmadığını yetkili kurumlardan kontrol ettirmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde tek bir trafik kontrolü, yüksek para cezası ve uzun süreli mağduriyetle sonuçlanabiliyor.