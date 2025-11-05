Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıklamasının ardından 2026 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 25,49 oldu. Bu oran, vergi, harç ve cezaların yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere birçok kalemde zam oranını belirleyecek.

Yeniden değerleme oranı kapsamında MTV ödemeleri de yüzde 25,49 artacak. Buna göre bu yıl 2 bin 620 TL MTV ödeyen bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek. Araçların motor silindir hacmine göre vergi tutarları da kademeli olarak yükselecek.

Yeniden değerleme oranına paralel olarak ÖTV muafiyetli araçların alım üst limiti de güncellenecek. Uzmanlar limitin 2 milyon 290 bin TL’den 2 milyon 873 bin TL’ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

MOTOR SİLİNDİR HACMİ

MTV tutarlarının belirlenmesinde aracın tescil yılı, yaş aralığı, motor hacmi ve içinde bulunduğu vergi dilimi gibi bazı faktörler esas alınıyor. Artışlar bu orana göre yapılırsa 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 cc’yi geçmeyen araçlarda MTV 6 bin 66 TL ila 7 bin 282 TL olacak.

1.301 - 1600 cc aralığında 10 bin 667 ila 12.689 TL,

1.601 cc - 1.800 aralığında ise 20 bin 542 ila 22.420 TL olacak.

Model yılı daha eski olan araçlarda MTV tutarlarının ise belirleyen faktörlere bağlı olarak 2.361 TL ila 29.432 TL aralığında olması öngörülüyor.

Yeni yılda vergi ve harç oranlarının kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı kararı bekleniyor. Yetkinin kullanılması durumunda oranlarda değişiklik yapılabilecek.