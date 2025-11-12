Bir oto tamircisi, tamir için getirilen bir aracın lastiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa sürede gündem oldu. Çünkü lastiği delen şey ne bir çivi, ne cam parçası, ne de metaldi. Aracın lastiğinin kullanılmaz hale getiren bir elektronik sigaraydı.

YENİ YOL TEHLİKESİ: ELEKTRONİK SİGARALAR

Yollarda en sık lastik patlatan şeyler genellikle çivi, vida ya da metal parçaları olurken, artık elektronik sigaralar da bu listeye girdi.

Uzmanlara göre bu cihazlar sadece sürücüler için değil, çevre ve canlılar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Vape cihazlarının sert dış kasası, lastikleri kolayca delebilecek kadar keskin olabiliyor. Ancak daha büyük tehlike, içlerindeki lityum-iyon piller. Bu piller hasar gördüğünde patlama veya yangın riski taşıyor.

HEM ÇEVREYE HEM SAĞLIĞA ZARARLI

Elektronik sigaralar doğru şekilde atılsa bile, çöplüklere ulaştıklarında zehirli kimyasalların toprağa ve suya karışmasına neden oluyor. Zamanla plastik parçalarına ayrılan bu cihazlar, mikroplastik kirliliğini artırarak hem hayvanların hem insanların sağlığını tehdit ediyor.

Bilim insanları, mikroplastiklerin vücuda alındığında bağışıklık, sinir, dolaşım ve üreme sistemlerine zarar verebileceğini söylüyor.

Üstelik vape üretimi sırasında ortaya çıkan karbon salımı, iklim krizini tetikleyen sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları gibİ aşırı hava olaylarını daha da artırıyor.

HEM CİĞERLERİ HEM LASTİĞİ PARÇALIYOR

Uzmanlar hem sürücüleri hem de çevreyi korumak için net konuşarak “Bu cihazlardan uzak durmak, hem sağlığınız hem doğa için en basit çözüm.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yerel gönüllü grupların çevre temizliği çalışmalarına katılarak yollardaki elektronik atıkları toplamak, toplumsal farkındalık yaratmanın da bir yolu. Bazı bölgelerde ise vape satışına sınırlama getirilmiş durumda.