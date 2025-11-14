

Kış mevsiminin beklenenden önce etkili olmaya başlaması, trafikte güvenlik adımlarını da hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihini öne çekerek önemli bir düzenlemeye gitti. Normalde her yıl Aralık ayında başlayan uygulama, bu kez Kasım itibarıyla devreye alınacak.

5 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Soğuk hava dalgasının yaklaşması ve buzlanma riskinin artması nedeniyle harekete geçen Bakanlık, sürücüleri uyararak uygulamanın 5 ay boyunca geçerli olacağını vurguladı. Açıklamada, özellikle ticari araçlar için zorunluluk bulunduğu, özel araç sahiplerine ise güvenli sürüş için güçlü bir şekilde kış lastiği tavsiye edildiği belirtildi.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU YARIN BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”inin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bu düzenlemeye göre kış lastiği takma zorunluluğu bu yıl 15 Kasım’da başlıyor.

KURALI İHLAL EDENLERE 5 BİN TL'Yİ AŞAN CEZA UYGULANACAK

Kış lastiği denetimlerinin sıklaştırılacağını belirten Bakan Uraloğlu, il sınırları içindeki uygulama dönemlerinin Valilikler tarafından genişletilebileceğini hatırlattı:

"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak” dedi.

Bu kapsamda yarından itibaren kış lastiği takmayan araçlara anında cezai işlem uygulanacak.