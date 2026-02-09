UaMotors'un ADAC ve teknik dergi c't ile yürüttüğü pazar araştırmasına dayandırdığı verilere göre, otomobil üreticileri dijital özellikleri ek gelir kapısı olarak görmeye başladı. Başlangıçta ek ödeme yükümlülüğü olmadan satın alınan araçlar, birkaç yıl sonra navigasyon, uzaktan kontrol ve multimedya gibi özelliklerin ücretli hale gelmesiyle sahiplerine beklenmedik maliyetler çıkaracak.

ÜCRETSİZ SÜRELER MARKADAN MARKAYA DEĞİŞİYOR

Araştırmacılar, her markanın hizmetleri ücretli hale getirme süresinin farklılık gösterdiğini belirtiyor. Örneğin Skoda, uzaktan kumanda özelliklerini 3 yıl boyunca ücretsiz sunarken; Audi ve Opel gibi devler bu süreyi 10 yıla kadar uzatıyor. Nio gibi bazı markalar dijital fonksiyonlar için ücret almayacağını garanti etse de, uzmanlar çoğu üreticinin navigasyon ve gelişmiş asistan sistemleri için eninde sonunda bir tarife belirlediğine dikkat çekiyor.

17 BİN LİRALIK YENİ MASRAF

Abonelik sisteminin maliyetleri de marka bazlı büyük uçurumlar içeriyor. BMW sürücülerinin belirli özellikler için aylık ortalama 9,98 euro ödemesi gerekirken, Mercedes cephesinde bu maliyet yıllık 329 euro’ya (17 bin TL) kadar tırmanabiliyor. Renault gibi markalar 2027’de yürürlüğe girecek tarifelerini şimdiden gizli tutarken, Volvo sahipleri ödeme bildirimlerini ancak uygulama aşamasında alabiliyor.

İKİNCİ EL ALIMLARINDA RİSK BÜYÜK

Uzmanlara göre bu modelin en büyük dezavantajı şeffaf olmaması. Sürücüler, araç satın aldıktan sonra karşılaştıkları bu ek giderler nedeniyle 7-10 yıllık kullanım süresi boyunca aracın gerçek maliyetini önceden hesaplayamıyorlar. Özellikle ikinci el araç satın alanlar için durum daha kritik; zira bu kişiler aracı aldıkları ilk günden itibaren tüm servis ücretlerini ödemek zorunda kalıyor.

UZMANLARDAN ÜCRETSİZ KALMALI ÇAĞRISI

Analistler, araç almayı düşünenlere tüm dijital hizmetlerin durumunu önceden netleştirmelerini ve abonelik şartlarını sözleşmeye ekletmelerini tavsiye ediyor. ADAC yetkilileri ise hayati bir uyarıda bulunarak, araç güvenliğiyle ilgili tüm hizmetlerin herhangi bir süre sınırı olmaksızın ücretsiz kalması gerektiğini vurguluyor.