Yeni trafik düzenlemesine göre, standartlara uymayan APP plakalar kullanan sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu plakaları kullananlara 140.000 TL idari para cezası verilecek ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Bu durumun ardından birçok araç sahibi plakalarını yenilemek için harekete geçti.

SAHTE PLAKALAR DOLAŞIMA SOKULDU

Resmi işlemlerle uğraşmak istemeyenler ise kolay yoldan çözüm ararken, yasa dışı sahte plaka satan kişilerle karşılaşmaya başladı. Bu kişiler, bazen standartlara uygun gibi görünen ama aslında hiçbir yasal geçerliliği olmayan plakaları yüksek ücretlere satıyor.

Bu tür sahte plakalar yüzünden ceza riski ortaya çıkabiliyor. Son dönemde piyasada dolaşan plakalar arasında orijinal gibi görünen fakat resmi damga veya yetkili kuruluş onayı bulunmayan ürünler de yer alıyor.

AĞIR CEZALARLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ

Uzmanlar, bu tür plakaları satın almadan önce mutlaka Resmi Mühür Beratı ve Teslim Belgesi sorulması gerektiğini, aksi takdirde ağır cezalarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

APP plakalar, sürücüleri büyük ceza riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, bu plakaları tanımanın yollarını paylaştı: Resmî damga veya hologram bulunmayan, renk ve fontu standart Türk plakalarından farklı veya yanıltıcı olabilen plakalar sahte olabilir. Malzeme kalitesi genellikle düşük, plastik veya ince metalden üretiliyor ve kolay kırılıyor.

Plaka üzerindeki harf ve rakamların araç ruhsatıyla birebir eşleşmesi gerekiyor; E-Devlet veya plaka sorgulama sitelerinde kaydı bulunmayan plakalar riskli sayılıyor.

Ayrıca, resmi plaka alımlarında verilen Mühür Beratı ve Teslim Belgesi APP plakalarında eksik olabiliyor. Çok ucuz veya kısa sürede teslim edilen, “sıra beklemeye gerek yok” gibi vaatlerde bulunan plakalar ise sürücüler için uyarı işareti olarak kabul ediliyor.