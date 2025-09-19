Uluslararası piyasalardaki yükselişler nedeniyle cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik öngörülmüyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumartesi gününden itibaren benzine litre başına 1 TL’lik bir fiyat artışı gelebileceğini duyurdu. Zammın, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin etkisiyle uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Aydilek’in açıklamasına göre, motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 52.84, Motorin: 54.25, LPG: 26.51

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 52.69, Motorin: 54.13, LPG: 25.88

Ankara: Benzin: 53.63, Motorin: 55.19, LPG: 26.40