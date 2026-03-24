

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Ortadoğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında neden olduğu artışı engellemek için yeni tasarruf tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

Yapılan uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren detaylı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı aktarıldı.

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması durumunda söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Aynı zamanda hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım aşamasındaki 5 nükleer reaktörün tekrardan faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı aktarıldı.