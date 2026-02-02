Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında araç sahiplerini yakından ilgilendiren ödeme süresi bugün sona eriyor. MTV’nin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksitlerin 2 Şubat Pazartesi günü gün sonuna kadar ödenmemesi halinde, gecikme faizi devreye girecek.

MTV ÖDEMELERİNDE BUGÜN SON GÜN

MTV her yıl taşıtın kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairesi tarafından ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor.

Bu yıl 1 Ocak’ta başlayan birinci taksit ödeme dönemi, 31 Ocak’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona eriyor.

MTV NEREDEN VE NASIL ÖDENİYOR?

-MTV ödemeleri;

-Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

-GİB mobil uygulaması

-Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları

-Banka hesabından havale

-Yabancı bankalara ait kartlar üzerinden 00.10–23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.

Ayrıca vergi dairesi vezneleri ile PTT şubelerinden de ödeme imkânı bulunuyor.

İNTERNET ÖDEMELERİNDE DOLANDIRICILIK UYARISI

Dijital Vergi Dairesi’nde, “MTV ödeme” alanına şifre girmeden, plaka ve T.C. kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri kullanılarak ödeme yapılabiliyor.

Yetkililer, internet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyet yaşanmaması için yalnızca “gib.gov.tr” ve bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.

MTV TUTARINA ZAM YAPILMIŞTI

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 18,95 oranında artırılmıştı.

2 Şubat itibarıyla yalnızca MTV değil, birçok vergi ve bildirimin süresi de doluyor. Buna göre:

-Ekim–Kasım–Aralık 2025 dönemine ait turizm payı,

-Aralık 2025 dönemi haberleşme ve dijital hizmet vergisi,

-7440 sayılı yapılandırma kapsamındaki 32. taksit ödemeleri,

-Geri kazanım katılım payı ve yıllık harçlar bugün gün sonuna kadar ödenebilecek.