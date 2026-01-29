Araç sahiplerini yakından ilgilendiren plaka değişikliği işlemlerinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte tescil plaka bedellerinin ödeme yöntemi değiştiriliyor. Buna göre, 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren plaka basım ücretleri nakit ya da kredi kartı ile ödenemeyecek.

ÖDEMELER SADECE KAMU BANKALARINDAN YAPILACAK

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) açıklamasına göre, plaka basım ücretleri yalnızca Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank aracılığıyla yatırılabilecek.

Ödeme sırasında, noter tarafından verilen plaka basım belgesinde yer alan referans (belge) numarasının kullanılması zorunlu olacak. Yapılan ödemenin ardından dekontla birlikte belgenin plaka basım atölyesine teslim edilmesi gerekecek. Yetkililer, belgenin kaybolmaması konusunda araç sahiplerini uyardı.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIYOR?

Plaka değişikliği en sık ikinci el araç satışlarında gündeme geliyor. Aracın mevcut plakası ile alıcının ikamet ili farklıysa yeni plaka düzenlenebiliyor. Ancak alıcı, aracın kayıtlı olduğu ilde ikamet ediyorsa plaka değişikliğine izin verilmiyor.

Örneğin, Tekirdağ plakalı bir aracı İstanbul’da ikamet eden bir kişinin satın alması halinde plaka 34 olarak yenileniyor. Buna karşın, Tekirdağ’da ikamet eden bir alıcı için plaka aynı kalıyor.

KAYIP VE ÇALINTI PLAKALARDA UYGULAMA NASIL?

Plakalardan yalnızca birinin kaybolması veya çalınması durumunda, mevcut plakanın tek parça olarak yeniden basımı yapılabiliyor. Ancak her iki plakanın da kaybolması ya da çalınması halinde, araç için tamamen yeni bir harf ve rakam grubuna sahip plaka düzenleniyor.

Bu durumda, araç sahibinin ikamet ettiği ilin plaka kodu esas alınıyor. Her iki plakanın yenilenmesi halinde ise ruhsatın da değiştirilmesi gerekiyor.

BANKALARA GÖRE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Plaka bedeli ödemeleri kamu bankalarının şubelerinden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ziraat Bankası: “Ödemeler – Diğer Ödemeler – Diğer Kurumlar – TŞOF Tescil Plaka Bedeli” adımları izlenecek.

VakıfBank: Şube veya internet bankacılığı üzerinden “TŞOF Tescil Plaka Bedeli” menüsü kullanılacak.

Halkbank: Şubelerin yanı sıra internet bankacılığında “Ödeme – Vergi – Kurum – Diğer Kurumlar – TŞOF Tescil Plaka Bedeli” yolu izlenecek.

Kamu bankalarında hesabı bulunmayanlar, hesabı olan bir kişi aracılığıyla da ödeme yapabilecek.

HAFTA SONU İŞLEMLERİNE DİKKAT

Hafta sonları nöbetçi noterler üzerinden yapılan araç alım-satımlarında, banka şubeleri kapalı olacağı için plaka bedeli ödemeleri yalnızca internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 YILI PLAKA BASIM ÜCRETİ BELLİ OLDU

NTV’de yer alan bilgilere göre, 2026 yılı için tescil plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi. Yeni ödeme sistemiyle birlikte işlemlerin daha düzenli ve takip edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.