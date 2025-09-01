ABD’de sadece 199 dolara (yaklaşık 8 bin TL) satılan küçük turuncu-beyaz bir cihazın, modern araçları uzaktan kilitlerini açmak için kullanılıyor. Türkiye'de de satılan ürün araçlar için büyük risk taşıyor.

404 Media’nın hazırladığı kapsamlı bir habere göre, yeraltı hacker grupları bu cihazları kullanılmak üzere yazılım yamaları geliştirdi ve satmaya başladı. Bu yamalar, Ford, Audi, Volkswagen, Kia gibi büyük markaların araçlarının da aralarında bulunduğu birçok aracı uzaktan açmaya imkân tanıyor.

ANAHTARLIKLARI RADYO SİNYALİNDEN ÇALIYORLAR

Flipper Zero, şirketin internet sitesinde “teknoloji meraklıları için çok amaçlı bir cihaz” olarak tanıtılıyor. Daha önce kamusal alanlarda televizyon kanallarını değiştirmekten iPhone’ları şaşırtmaya kadar birçok amaçla kullanıldığı biliniyor.

Tıpkı yalnızca USB kablolarıyla Kia çalmasıyla ün kazanan “Kia Boys” grubu gibi, Flipper hilesi de araçların anahtarlıklarının radyo sinyalini yakalayıp kopyalayarak çalışıyor.

ÇOK YAKINDA ARAÇLARI ÇALACAK

404 Media’ya göre, hackerlar altı yüz ile bin dolar arasında değişen ücretlerle satılan özel bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım cihaza yüklendiğinde farklı marka araçların kilidini açmak mümkün oluyor.

Şimdilik bu yamalar yalnızca kapıları açmakla sınırlı. Ancak haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, çok yakında aracın güvenlik sistemini aşarak motoru çalıştırıp aracı götürmeye de imkân sağlayabileceğini söylüyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Flipper Zero daha önce de gündeme gelmişti. Reddit’te, kullanıcıların bu cihazla Tesla’ların şarj portlarını uzaktan açtıklarını anlattıkları başlıklar bulunuyor.

The Drive ise, cihazını trafik ışıklarını kırmızıdan yeşile çevirmek için hackleyen bir YouTuber’dan bahsetmişti. Cihaz birçok modern sistemdeki güvenlik açıklarını ortaya koymakta başarılı olsa da, çoğu kez kötüye kullanım amaçlı tercih ediliyor. Özellikle klasik anahtar-kilit sistemlerinin yerini alan uzaktan kumandalı anahtarlar bu tip saldırılara daha açık hale geliyor.

JAGUAR'DA NASİBİNİ ALDI

Daha önce Jaguar Land Rover gibi markalar da “relay saldırıları” nedeniyle sıkıntı yaşamış, özellikle eski Range Rover modelleri bu saldırılara karşı savunmasız kalmıştı. Bu durum araç sahiplerinin sigorta primlerini ciddi biçimde yükseltmişti.

Otomobil üreticileri güvenlik yamalarıyla sorunları gidermeye çalışsa da hackerlardan bir adım önde olmak giderek zorlaşıyor.

Şimdilik Flipper Zero için geliştirilen yamalar yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştı. Ancak 404 Media, bu yamaların açık kaynak hale gelmesi veya ücretsiz indirilmeye başlanması durumunda çok daha yaygın bir soruna dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.