Son yıllarda birçok araç sahibi karıştıkları ufak kazalar sonrasında, kazaya karışan karşı tarafla anlaşsa bile kapısında icra memurlarını bulabiliyor. Kazada kusurlu tarafın "hakkınızda icra takibi başlatıldı" tebliğini almasıyla başlayan süreç, önemli maddi kayıplar yaşatabiliyor. İşin ilginç yönü ise bu süreçte kazanın mağdur tarafının hiçbir şekilde haberi olmuyor.

ON BİNLERCE LİRA BUHAR OLUYOR

Son dönemde artış gösteren yeni bir yöntemle, kusurlu tarafın haberi dahi olmadan başlatılan icra takipleri, on binlerce liralık ani maddi kayıplara yol açıyor.

Bazı avukatlar, hasarlı araç sahiplerine ulaşarak süreç takibi için vekalet alıyor. Araç sahibi sadece "değer kaybı" tazminatı alacağını düşünerek bu vekaleti verse de, hukukçular bu yetkiyi kullanarak kusurlu sürücüye karşı doğrudan ilamsız icra takibi başlatabiliyor.

Hukuki süreçler, aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan "ikame araç" bedelini de kapsıyor. Ödenmesi gereken tutar bu sebeple katlandıkça katlanıyor. Bu durumdan çoğu zaman ne mağdur araç sahibinin ne de borçlu çıkarılan sürücünün haberi oluyor.

ARAÇLARI TAMİRCİDE BULUYORLAR

Süreç genellikle kazadan hemen sonra, hasarlı aracın bırakıldığı yetkili servis veya kaportacılarda başlıyor. Mağdurun iletişim bilgilerine ulaşan hukuk büroları, araç sahibini arayarak sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı alabileceklerini belirtiyor. Mağdur taraf, cebinden para çıkmadan ek gelir elde edeceğini düşünerek vekalet vermeyi kabul ediyor. Avukatlar sigortadan değer kaybını tahsil ettikten sonra, bu kez de aracın serviste yattığı her gün için rayiç kiralık araç bedeli hesaplayarak kusurlu sürücüye yöneliyor. Sigorta kapsamı dışında kalan bu kalemler, doğrudan şahısların icra dosyasına borç olarak yansıyor.

HİÇBİR BELGE OLMASA DA İCRA TAKİBİ BAŞLIYOR

İlamsız icra takibi, alacaklı olduğunu iddia eden tarafın herhangi bir mahkeme kararı veya somut belge sunma zorunluluğu olmadan başlatabildiği bir yoldur. Çek veya bono gibi kıymetli evraklarda asıl belgeyi ibraz etmek şartken, trafik kazalarından doğan bu tarz taleplerde beyan esas alınarak takip açılabiliyor. Borçlu taraf yasal süresi içinde itiraz etmezse, aslında hiç var olmayan veya fahiş hesaplanan borçlar kesinleşerek banka hesaplarına bloke konulmasına kadar varan sonuçlar doğuruyor.