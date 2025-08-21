Otomobil sahipleri için en büyük soru işaretlerinden biri, “Aracımı ne zaman satmalıyım?” oluyor. Çünkü otomobillerin hem yaşı hem de kilometresi, değer kaybını ve masraf riskini doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, araçların farklı dönemlerde farklı avantaj ve riskler sunduğunu belirterek, satış için en uygun zaman aralığını açıkladı.

İLK 3-5 YIL HIZLI DEĞER KAYBI

Yeni alınan araçların ilk üç ila beş yılı, genellikle garanti kapsamında sorunsuz geçiyor. Ancak bu dönem aynı zamanda aracın en hızlı değer kaybı yaşadığı süreç. Öyle ki, üç yıl sonunda bir otomobilin değeri sıfır fiyatının yarısına kadar düşebiliyor.

5-8 YIL ARASI EN AVANTAJLI DÖNEM

Uzmanlara göre, araç satışı için en uygun dönem beş ile sekiz yaş arası. Bu yıllarda aracın değer kaybı yavaşlıyor, büyük masraf çıkaracak arızalar henüz başlamamış oluyor. Dolayısıyla hem satıcı hem de alıcı için en dengeli zaman bu yıllar olarak görülüyor.

150 BİN KİLOMETRE SONRASI KRİTİK EŞİK

Sekiz yaşını geçen veya 150-200 bin kilometre bandına ulaşan araçlarda ise masraflar artmaya başlıyor. Şanzıman, elektronik sistemler ve katalizör gibi pahalı parçaların arızalanma riski yükseliyor. Bu onarımların maliyeti, çoğu zaman aracın piyasa değerinin yarısına yaklaşabiliyor. On yaş ve sonrası ise daha da belirsiz bir tablo sunuyor; bazı modeller uzun ömürlü olurken bazıları sık sık tamir gerektirebiliyor.

PASLANAMA RÜSKİ YENİ ARAÇLARDA BİLE VAR

Uzmanlar, paslanmanın yalnızca eski araçlarda değil, yeni modellerde de görülebildiğini vurguluyor. Örneğin, 2010-2012 yıllarında üretilen bazı SUV modellerinde henüz 20 bin kilometrede bile pas izleri ortaya çıkabiliyor. Bu durum çoğu zaman fabrika kaynaklı üretim hatalarından veya eksik koruma uygulamalarından kaynaklanıyor.

Ayrıca, modern araç boyalarının çok ince olması nedeniyle klasik cilaların yetersiz kaldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre en etkili çözüm, kaliteli ve doğru şekilde uygulanmış koruyucu film kullanmak.

Kısacası, otomobilini satmayı düşünenler için en uygun zaman beş ila sekiz yaş aralığı olarak öne çıkıyor.

150 bin kilometreyi aşan ve 10 yılı geçen araçlarda ise değer kaybı hızlanıyor, masraf riski artıyor. Bu nedenle araç sahipleri, satışı planlarken yaş, kilometre ve bakım geçmişini dikkate alarak doğru zamanda adım atmalı.