Avrupa’nın en karmaşık yol işaretleme sistemlerinden biri olarak bilinen Almanya’da, yaklaşık 500 farklı tabela bulunuyor. Bu tabelaların bazıları yalnızca belirli saatlerde veya bölgesel olarak geçerli. Bu nedenle deneyimli sürücüler dahi her tabelayı yorumlamakta zorluk yaşayabiliyor.

DİK PARK ZORUNLULUĞU GETİRİYOR

Yetkililerin açıklamalarına göre, söz konusu levha sürücülere park yönünü gösteriyor. İşarete rastlanan noktalarda araçların paralel değil, dik şekilde park etmesi zorunlu. Yani aracın önü ya da arkası mutlaka kaldırıma dönük olacak şekilde park yapılması gerekiyor.

Bu işaretin geçmişi, Doğu Almanya dönemine kadar uzanıyor. O dönemde mavi zemin üzerinde kullanılan levha, birleşmeden sonra iptal edilmişti. Ancak 2017’de beyaz zemin üzerine bilgi tabelası olarak yeniden uygulamaya alındı. Günümüzde nadir kullanılsa da özellikle çizgi olmayan bölgelerde park düzenini sağlamak için geçerliliğini koruyor.