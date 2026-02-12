İstanbul'da trafiğe dördüncü basamaktan giriş yapacak bir otomobil sahibi, 17 bin 59 lira prim ödemeden trafiğe çıkamayacak. Poliçesi bulunmayan araçların tespiti halinde cezai işlem uygulanırken, araçların eksiklik giderilene kadar trafikten men edilmesi yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor.

RİSKLİ VE RİSKSİZ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 500

Yeni tarifede basamaklar arasındaki maliyet farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul'da en riskli grupta yer alan (0. basamak) içten yanmalı motora sahip otomobiller için prim tutarı 51 bin 177 liraya yükseldi. Buna karşılık, kaza yapmayan ve riski en düşük olan (8. basamak) sürücüler 8 bin 530 lira ödeyecek. Ankara'da en yüksek prim 49 bin 729 lira, İzmir'de ise 48 bin 281 lira olarak belirlendi.

TİCARİ ARAÇLARDA MALİYETLER KATLANDI

Ticari araç grubunda rakamlar altı haneli seviyeleri gördü. İstanbul'da faaliyet gösteren ve en riskli basamakta yer alan bir taksi için prim tutarı 137 bin 510 lira oldu. Aynı aracın 8. basamaktaki primi ise 22 bin 918 lira seviyesinde kaldı. Ankara ve İzmir'de de taksi sigortaları 130 bin lira sınırını aşmış durumda.

OTOBÜS SİGORTALARI 300 BİN LİRA BARAJINI GEÇTİ

Listenin zirvesinde büyük yolcu otobüsleri yer alıyor. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün 0. basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 337 bin 829 liraya yükselerek rekor kırdı. Bu araçların en düşük basamağı olan 8. grupta bile prim tutarı 56 bin 305 lira olarak açıklandı.

SİGORTASIZ YOLA ÇIKMANIN YAPTIRIMI AĞIR

2026 yılı itibarıyla trafik sigortası yaptırmamanın cezası 1.246 lira olarak uygulanıyor. Maddi cezanın ötesinde, poliçesi bulunmayan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor. Denetimler sırasında sigortasız olduğu tespit edilen araçların trafiğe devam etmesine izin verilmiyor; ancak sürücülere poliçelerini dijital kanallar üzerinden anlık olarak yenileme imkanı tanınabiliyor.