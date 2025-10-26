Denetimlerde, kış lastiği takmadığı tespit edilen sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Cezanın 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak ve tutar 4 bin 392 liraya düşecek. Yeni yılda bu miktar, yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.

7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ ŞART

Uzmanlar, kış lastiğinin yalnızca kar yağışında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde de takılması gerektiğini hatırlatıyor. Soğuyan asfaltın fren mesafesini uzattığını belirten uzmanlar, “Kış lastiği, sadece yasal zorunluluk değil, can güvenliği açısından da hayati öneme sahip bir önlemdir” değerlendirmesinde bulundu.

Kış lastiklerinin kauçuk yapısının yaz lastiklerine göre daha esnek olduğunu belirten uzmanlar, sürücülerin son dakikaya kalmadan değişim yapmaları gerektiğini vurguladı.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖMRÜ 4 YIL

Kış lastiklerinin ortalama ömrü 4 yıl veya 40 bin kilometre olarak belirtiliyor. Ancak bu süre, aracın motor gücü, kullanım şekli ve yol koşullarına göre değişebiliyor. Uzmanlar, lastik değişimi sırasında mutlaka uzman kontrolü yaptırılması gerektiğini söylüyor.

HANGİ LASTİKLER UYGUN SAYILIYOR?

Kış lastiği satın alırken, yalnızca fiyatına değil mevzuata uygunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Lastiklerin üzerinde yer alan “M+S” ibaresi ile içinde kar sembolü bulunan üç dağ işareti (3PMSF) bulunmalı. Bu semboller, lastiğin kar ve çamur koşullarına uygun olduğunu gösteriyor. Ayrıca diş derinliği ve kauçuk kalitesi de sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

HAYAT KURTARAN TEDBİR

Kış lastiği, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda sürücü ve yolcu güvenliği için hayat kurtaran bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları düşmeden önce lastik değişimlerinin tamamlanmasını, lastik basıncı ve diş derinliği kontrollerinin düzenli yapılmasını tavsiye ediyor.

15 Kasım’a kadar aracına kış lastiği takmayan sürücüler, hem para cezası ödeyecek hem de kendi güvenliklerini riske atmış olacak.