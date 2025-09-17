Ankara’nın Sincan ilçesinde uzman çavuş Emre Bozkurt, bacanağı tarafından silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan Uğur Balkoca, olayın ardından intihar etti.
Olay, dün sabah saat 06.40 sıralarında 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Bacanağı Uğur Balkoca, otomobilin içinde bulunan uzman çavuş Emre Bozkurt’a tabancayla ateş etti. Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Balkoca ise saldırının ardından yaklaşık 500 metre ileride aracının içinde aynı silahla intihar etti.
YAYINCILIK DA YAPIYORMUŞ
Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt’un aynı zamanda sosyal medya platformlarında yayıncılık yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.