Geçtiğimiz haftalarda yapılan değişiklikler ile trafik uygulamalarında yeni kısıtlamalar hayata geçirilirken, İçişleri Bakanlığı milyonlarca sürücünün şikayet ettiği bir konuda daha değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



TRAFİKTE GÖZ ALAN FARLAR YASAKLANACAK



Son yıllarda binlerce sürücünün kullandığı 'beyaz far', trafikte karşı şeritten gelen sürücülerde göz yorgunluğuna ve görüş mesafesinin düşmesine neden olmakta.

Uzun zamandır şikayet edilen farların kullanımı mevzuata aykırı olarak belirtilse de, bu alanda herhangi bir denetim yapılmaması beyaz far kullanan araçların sayısının her geçen gün artmasına neden oldu. Şikayetlerin ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, otomobilin doğal aksamında bulunan xenon farların dışında taktırılan beyaz farlara ceza işlemi uygulayacak.



PARA VE TRAFİKTEN MEN CEZASI VERİLECEK



Beyaz farlar için uygulanacak ceza, 'abart egzoz' gibi ihlallere yönelik para cezalarıyla benzer özellikler taşıyacak. 2025 yılı itibarıyla, abartılı egzoz kullanmanın cezası 9.267 TL olarak belirlenirken, aynı rakamın beyaz far kullanımı için de geçerli olacağı düşünülmekte.



İhlalin devam etmesi ve ceza sonrası tanınan süre içerisinde beyaz farların değiştirilmemesi halinde ilgili araçlar trafikten men edilebilecek.

Mevcut uygulamanın çok yaygın olması nedeniyle, düzenleme kamuoyuna duyurulduktan sonra sürücülere farlarını değiştirmeleri için makul bir süre tanınacak.