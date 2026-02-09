Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında imzalanan protokol ile 2021 yılından beri kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik çevirmelerinde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde, şoförün SGK'lı olup olmadığı sorgulanıyor.



Çevirmeye takılan aracın direksiyonunda oturan kişinin aktif bir sigortasının bulunmaması halinde bu durum SGK'ya raporlanmakta ve şirkete kayıt dışı işçi çalıştırdığı gerekçesiyle yüklü miktarlarda para cezası uygulanmakta.

198 BİN 180 LİRAYA YÜKSELTİLDİ



NTV'de yer alan habere göre, bu yıl yeniden değerleme oranında artış yapılan trafik cezalarıyla birlikte, söz konusu durum için kesilecek para cezası da 198 bin 180 TL'ye yükseltildi.



Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre; şu cezalar uygulanmakta:

-İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

- Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücreti 5 katı tutarında (198 bin 180 lira),

- Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

- Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515),

- Şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi durumunda, işçinin sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliğinden dolayı yasal asgari ücretin yarısı tutarında (16 bin 515 lira) cezalandırılıyor.







