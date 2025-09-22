Sinop'ta geçen gün kentteki bir akaryakıt istasyonunda aracını insanların üzerine sürdüğü ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kimliği ortaya çıktı.

Sinop'un yerel haber sitesi ajanssinop'taki habere göre sürücünün, AKP yönetiminde görev alan ve partiden milletvekili adayı gösterilen Seyit Ali Çetin olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLUNCA KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çetin'in kimliğinin, söz konusu paylaşımı yaptığı belirtilen gazeteci Deniz Özen'e "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine ortaya çıktığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çetin, Sinop'ta AKP’nin 28'inci Dönem Milletvekili Adayları listesinde ikinci sıradan aday olmuştu.