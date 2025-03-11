Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son artış sürücüler içi zorlu bir dönem başlattı. Bu dalgalanmalar devam ederken otomotiv uzmanlarından sürücülere yakıt masraflarını minimize etmek için bazı alışılmadık ipuçları sunuyor.

Bu ipuçlarından biri yolcu koltuğunda bir kap su bulundurmak. Bu basit yöntem, sürücüyü gereksiz hızlanma ve frenlemelerden caydırarak daha ekonomik bir sürüş sağlıyor. Uzmanlar, yumuşak bir sürüş için su dolu bir kap kullanmayı önerirken, hızla sürüş yapıldığında suyun taşması, sert fren yapıldığında ise aynı şekilde suyun sıçraması, sürücüyü yavaşlamaya teşvik ediyor.

SABAH GÜNEŞİ ALAN BİR PARK ETMEK TAKUT TASARRUFU SAĞLIYOR

Bunun dışında, uzmanlar aracı sabah güneşi alan bir yere park etmenin yakıt tasarrufu sağlayacağına dikkat çekiyor. Kış aylarında böyle bir park yeri seçmek, aracın ısınması veya ön camın buğusunun giderilmesi için harcanan zamanı azaltır. Öte yandan aracı garajda tutmak da yakıt ekonomisine katkı sağlıyor çünkü aracın sıcaklık ayarları için harcanacak enerji azalır.