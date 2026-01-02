Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan sanatçı Cahit Berkay, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan restorana daldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berkay, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda ise maddi hasar meydana geldi.

Cahit Berkay kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı:

"Yılın son günü benim için olaylı geçti. Malumunuz talihsiz bir kaza geçirdim. Geçmiş olsun diye arayan, mesaj atan herkese teşekkürler."

"Ben iyiyim ama en önemlisi restoran çalışanı Uğur Oktay kardeşimin de iyi olması. Müsadenizle güzel dileklerinizi onun adına kabul ediyorum.”