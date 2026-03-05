Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Mameki Köprüsü’nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi yönünden ilerleyen hafif ticari araç, köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü’ne düştü. Suya düşen araç yaklaşık 30 metre sürüklenirken, araçta mahsur kalan sürücü tavana çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla araca ulaşarak sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

