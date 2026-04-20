Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç yoldaki su birikintisinden geçerken çocukların üzerine su sıçrattı.Tepki gösteren çocuklar, beklemedikleri bir karşılık aldı. Çocukların tepkisi üzerine aracından inen öfkeli sürücü, hızla çocuklara doğru koşarak 13 yaşındaki M.D.'ye saldırdı. Gözü dönmüş sürücü, küçük çocuğu sokak ortasında tokat ve yumruklarla acımasızca darbetti.
O ANLAR KAMERADA
Sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şiddet anlarının ardından dikkat çeken bir başka detay daha objektiflere yansıdı. Şüpheli sürücü çocuğu darbettikten sonra, araçta bulunan bir başka kişinin direksiyon başına geçerek aracı geri manevrayla getirdiği ve saldırganın yolcu koltuğuna binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Yaşanan korkunç olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan küçük çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu. Emniyet , güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak üzere inceleme başlattı.