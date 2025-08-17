Volkswagen’in ID.3 Pro ve Pro S modelleri fabrika çıkışı 228 beygir gücüne sahip olsa da, şirket bu gücü abonelik servisi VW Flex aracılığıyla açıyor. Abonelik almayan kullanıcıların araçları 201 beygir ile sınırlı kalıyor. Performans kilidini açmak isteyenlerin ise aylık 22 dolar ödemesi gerekiyor. Dileyenler, 649 sterlin karşılığında ömür boyu abonelik satın alabiliyor.

ARAÇ SATILIRSA NE OLUYOR?

Volkswagen, aboneliğin araca tanımlandığını ve satış halinde yeni kullanıcıya geçtiğini belirtiyor. Ayrıca performans yükseltmesinin menzili etkilemediğini ve araçların fabrika çıkışında 228 beygir olarak tescillendiği için sigorta şirketine ek bildirim yapılmasına gerek olmadığını vurguluyor.

TÜKETİCİLERİN SEVMEDİĞİ BİR UYGULAMA

Otomobil forumları ve sosyal medyada yapılan yorumlar, sürücülerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar yazılımsal kısıtlamayı aşmanın yollarını arasa da, bu tür müdahalelerin araçları garanti kapsamı dışında bırakacağı uyarısı yapılıyor.

"UCUZA ALIP SONRA PERFORMANSI ARTIRABİLİRLER"

Volkswagen ise uygulamayı savunuyor. Şirket, aynı motor hacmine sahip araçların yazılımsal farklılıklarla farklı beygir güçlerinde satıldığını hatırlatarak, bu sistemin aslında yeni olmadığını belirtiyor. Kullanıcıların daha düşük başlangıç fiyatıyla araç alıp ihtiyaç duyduklarında performansı artırma seçeneğine sahip olduklarını ileri sürüyor.

BMW AYNI SİSTEMİ DENEMİŞTİ

Bu gelişme, BMW’nin ısıtmalı koltuk gibi donanımlar için başlattığı, ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldığı abonelik sistemini akıllara getirdi. Volkswagen’in gelen tepkiler sonrası geri adım atıp atmayacağı ise şimdiden merak konusu.