Dünya genelinde elektrikli araç güvenliğine yönelik incelemelerin yoğunlaştığı bir dönemde alınan bu karar, Çin'i söz konusu tasarımı durduran ilk ülke yaptı. Özellikle Tesla modelleriyle küresel çapta bir standart haline gelen gizli kapı kolları, yeni kurallar uyarınca artık satış onayı alamayacak.

MEKANİK AÇMA DÜZENEĞİ ZORUNLU HALE GELDİ

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, araçların satılabilmesi için kapıların hem iç hem de dış kısmında mutlaka mekanik bir açma düzeneği bulunması gerekecek. Bu düzenleme, olası elektrik kesintilerinde kapıların kilitli kalmasını önlemeyi hedefliyor.

Yeni kurallar, bagaj hariç tüm yolcu kapılarının dış yüzeyinde kapı koluna erişim sağlayacak belirli ölçülerde girintiler bulunmasını da zorunlu kıldı. Ayrıca araç içindeki kapı kollarında, acil durumlarda kapının nasıl açılacağını gösteren standart işaretlerin yer alması şart koşuldu.

KAZA VE ŞİKAYETLER KARARDA ETKİLİ OLDU

Söz konusu yasak kararının alınmasında, Çin'de yaşanan ve kapıların açılamaması nedeniyle can kayıplarıyla sonuçlanan kazalar etkili oldu. Xiaomi’nin elektrikli araçlarının karıştığı olaylarda, kaza sonrası elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kapıların dışarıdan açılamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Benzer güvenlik endişeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi bir soruşturma konusu haline geldi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın elektronik kapı kollarının aniden kilitlendiği ve sürücülerin çocuklarını kurtarmak için cam kırmak zorunda kaldığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tam kapasiteyle yürürlüğe gireceği açıklandı. Halihazırda onay aşamasında olan veya satışa sunulmak üzere bekleyen modeller için ise üreticilere tasarımlarını güncellemeleri amacıyla iki yıllık bir geçiş süresi tanındı.

Çin pazarında en çok satan 100 elektrikli araç modelinin yaklaşık yüzde 60’ında gizli kapı kolu tasarımı kullanıldığı belirtildi. Çin'in küresel otomotiv üretimindeki ağırlığı göz önüne alındığında, bu kararın dünya genelindeki otomobil tasarımlarını da kökten değiştirmesi bekleniyor.