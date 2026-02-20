Otomobilleri adeta birer mobil sinema salonuna dönüştürecek olan bu özellik, Apple’ın araç içi dijital deneyimi bir üst seviyeye taşıma stratejisinin son halkası olarak görülüyor. Yazılımın kararlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, uyumlu cihaz ve araç sahiplerinin tamamı bu hizmetten faydalanabilecek.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ EĞLENCE SİSTEMİ

Elde edilen verilere göre Apple, bu eğlence odaklı özelliği katı güvenlik protokolleriyle destekliyor. Apple TV uygulaması, sistem güvenliğini tehlikeye atmamak adına yalnızca araç park halindeyken aktif olarak kullanılabilecek. Sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla geliştirilen bu sistemde, araç hareket etmeye başladığı anda video oynatma işlemi otomatik olarak durdurulacak.

Kullanıcılar, iPhone’ları üzerinden hesaplarına giriş yaparak "Şimdi İzle" listelerine ve kişisel kütüphanelerine araç ekranından erişebilecek. Bu yeniliğin, özellikle elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarında geçirdiği bekleme sürelerini çok daha keyifli hale getirmesi bekleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

CarPlay ekosistemine dahil edilecek olan Apple TV uygulaması, iPhone ve iPad üzerindeki kullanıcı dostu arayüze benzer bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, "Sıradaki" (Up Next) sekmesi üzerinden kaldıkları yerden içeriklere devam edebilecek veya kütüphanelerindeki tüm arşive kolayca ulaşabilecek.

Yazılım dünyasında heyecan yaratan bu gelişmenin, test süreçlerinin ardından dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor. CarPlay’in bu yeni yeteneği, otomobili sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp kapsamlı bir yaşam alanı haline getirme vizyonunu destekliyor.