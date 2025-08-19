Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu. Buna göre, belirli araç gruplarında araç içi kamera, kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Yeni kural, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa tescil edilecek taşıtlar için geçerli olacak.

DÜZENLEME HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yönetmelikteki düzenleme; taksiler, otobüsler, kamyonlar, çekiciler, dolmuşlar, okul servisleri, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktörler, römork ve yarı römorklar, minibüs, kamyonet, tehlikeli madde taşıyan araçlar gibi birçok aracı kapsıyor.

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise bu cihazların fiyatları oldu.

Araç kameraları ve kayıt cihazları 1.500 TL’den başlayıp özelliklerine göre 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Araç takip cihazları ise 3 bin TL’den başlıyor ve 20 bin TL seviyesine kadar ulaşıyor.

Düzenleme kapsamında araç sahiplerine cihazların montajı için 30 günlük süre tanındı.