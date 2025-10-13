İddianamede, sanıkların protestolar sırasında yaptıkları haber, görüntü paylaşımı ve sosyal medya paylaşımları suç delili olarak gösterildi. Savcılık, sanıklar hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

SOĞUK SAVAŞ İDDİANAMESİNİN AYNISI

Hazırlanan iddianamede, savcının daha önce “Soğuk Savaş” adlı YouTube programına yönelik hazırladığı metni büyük ölçüde aynen kullandığı tespit edildi. Aynı cümlelerin yer aldığı metinde, sanıkların paylaşımlarının “kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu” ileri sürüldü.

HABER İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede yer verilen isimlerden gazeteci Fatoş Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananları aktardığı haber ve video paylaşımlarının da “suça teşvik” kapsamına alındığı görüldü.

Savcılık, Erdoğan’ın sosyal medya hesabında yaptığı şu paylaşımları örnek olarak gösterdi:

“Gençler ve kadınlar barikatları aşa aşa geliyor. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ CHP’liler kayyuma direniyor, İstanbullular demokrasi için mücadele ediyor.”

“CHP İstanbul İl Başkanlığı dört koldan çevrildi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın alanda. Direniş sabaha kadar sürecek.”

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül’de binaya gideceğini açıklamıştı. Aynı gün, İstanbul Valiliği 6 ilçede dört gün süreyle yürüyüş, miting ve açık hava etkinliklerini yasakladı. Akşam saatlerinde polis binayı çevreleyerek güvenlik önlemleri aldı.

Partililer ve milletvekilleri binada sabaha kadar nöbet tuttu. Çevik kuvvetin biber gazı ve kalkanlarla müdahale ettiği olaylarda bazı partililer etkilendi, CHP’li vekiller polisin orantısız güç kullandığını savundu.

Olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, “provokatif paylaşım” gerekçesiyle 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıklamıştı. Bu kişilerden 20’si hakkında dava açıldı.