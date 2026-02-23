Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 17 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakkında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2’sinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında bulunduğu sırada ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Savcılığın sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandığı, 7 Temmuz 2025’te ise serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda, Atız’ın tahliyesinin ardından Almanya’da uyuşturucu ticareti bağlantısıyla Türk kökenli kişileri tutuklayan farklı bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenletebileceği yönünde ihbar alındığı belirtildi.

SAVCIYA SUİKAST İDDİASI

Alman savcının ikametine yakın bölgede, Atız ile birlikte hareket ettiği öne sürülen ve 'Hamuş' kod adıyla anılan Güven Şeren’in gözaltına alındığı kaydedildi. Alman adli makamlarının dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede, Atız’ın Şeren’e PolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgu sonucunu gönderdiğinin tespit edildiği ve durumun Türkiye’ye bildirildiği aktarıldı. Sevk yazısında, Şeren’in kimlik numarasının 25 Temmuz 2025’te PolNet üzerinden sorgulandığı, bu sorgulamayı yapan polis memurunun A.A. olduğunun belirlendiği ifade edildi. Söz konusu sorgunun yapıldığı gün A.A.’nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira gönderildiği ileri sürüldü.

ÖGRÜTE PARA AKTARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca, Serkan Cemal Güney’in elebaşılığını, İbrahim Tankoş’un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir yapılanmanın bulunduğu, Güney’in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla örgütüne yasa dışı para aktardığı iddia edildi. Sevk yazısında, S.A. isimli kişinin İstanbul Havalimanı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı, Sao Paulo’dan gelen bazı kişilerin yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ve bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağının anlaşıldığı tespitine yer verildi. Şüpheli Güney’in, Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan E.B.’ye iki kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulattığı, Tankoş’un ise Güney’in talebi üzerine bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.’den temin ettiği öne sürüldü. Savcılık değerlendirmesinde, Serkan Cemal Güney liderliğinde kurulduğu belirtilen suç örgütünün, uyuşturucu ticareti dışında farklı alanlarda görev yapan kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.

BİLGİLER EMNİYETTEN SIZDIRILDI

Dosyada, Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı, kimlik bilgilerinin ise görevli polis memurları üzerinden temin edildiği öne sürüldü. Öte yandan, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen, Europol tarafından çözümlenen 'SKY' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı. Türkiye bağlantılı yazışmaların bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendirildi.