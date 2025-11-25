2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bu evlilikten bir kız çocuğu olan Melis İşiten, Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Oyuncu, son günlerde hakkında çıkan yeni bir ilişki haberine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

İddiaların merkezinde, Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterini canlandıran 27 yaşındaki Atakan Özkaya bulunuyordu. Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında Özkaya ile İşiten’in birlikte olduğu yönünde yorumlar yapılırken, iddialar kısa sürede gündeme oturdu.

'AĞZI OLAN KONUŞUR'

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda ikili arasındaki yaş farkı ön plana çıkarılırken, kimileri bu ilişkiyi uyumsuz buldu, kimileri ise ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Gündemde bu kadar yer tutan iddialara ise İşiten, oldukça kendinden emin bir yanıt verdi.

36 yaşındaki oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yeni olanlara da söyleyeyim: Ben söylerim. Genel olarak hiçbir şeyi saklamam, haber de veririm. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin. Genel olarak… şey yapmayın.”