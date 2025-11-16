Mobil ve internet bankacılığı kullanımındaki artış, siber suçluların da bu alana yönelmesine neden olurken, banka hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin artması yetkilileri harekete geçirdi.



Meclis'e sunulan ve aralık ayı itibarıyla yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeye göre, banka hesap kullanımında 'biyometrik ödeme' seçenekleri yürürlüğe girecek.

PARA TRANSFERİNDE ONAY ZORUNLULUĞU ARANACAK



Yeni Şafak'ın haberine göre, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla bankalar, insanların benzersiz fiziksel özelliklerini mobil ve internet bankacılığı platformlarına taşıyacak.



Böylelikle, yüksek miktarlı ödemelerde ya da para transferlerinde kullanıcılardan hesabın sahibi olduklarını doğrulamaları için ses, parmak izi, yüz ve göz taramaları istenecek.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN SES TANIMA SİSTEMİ KULLANILACAK



Ses tanıma sistemi nüfusun akıllı telefon kullanmayan ve ağırlıklı paydası 65 yaş üstü olan kesimler için avantaj sağlayacak. Dolandırıcılar 65 yaş ve üstünü akıllı telefon kullanmadığı için hedef olarak seçiyor.



Bankalar tarafından verilen banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimliklerine yüz ve parmak tanımlama, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini taşıyan özel çip takılması zorunlu olacak. Böylelikle, ödeme hizmetlerinde işlem güvenliğinin artırılması sağlanacak. Suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilecek. Kişilerin mağduriyetinin önlenmesi sağlanacak. Düzenlemenin 11'inci Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.





