Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası’nda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bulunduğu minibüs, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Taşlık ve kayalık alanda taklalar atan minibüs, dere yatağında durabildi.
Kazanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.