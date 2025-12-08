Suudi Arabistan, Rus turistleri çekmek için kritik bir adım attı. Rusya ile 90 güne kadar vizesiz seyahat anlaşması resmen yürürlüğe sokuldu. Bu hamlenin, yıllardır Türkiye'ye büyük döviz bırakan Rus turist pazarında rekabeti kızıştırması bekleniyor.

Türkiye'nin özellikle yaz sezonunda yoğun şekilde ağırladığı Rus turistler, dünya turizm pazarında pek çok ülkenin iştahını kabartıyor. Bu rekabete şimdi Suudi Arabistan da güçlü bir giriş yaptı. Riyad ve Moskova arasında imzalanan anlaşma ile iki ülkenin vatandaşları artık 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın duyurusunda "İki dost ülke arasındaki mükemmel ilişkiler kapsamında karşılıklı vize muafiyeti yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

SERBESTİYET YALNIZCA TURİZM İÇİN

Yeni düzenleme turistik ziyaretler, aile ve kısa süreli seyahatlerde geçerli olacak. Ancak çalışma, eğitim, uzun süreli ikamet ve hac ziyareti gibi kategoriler vizesiz seyahat kapsamı dışında bırakıldı. Bu amaçlarla Suudi Arabistan'a gelmek isteyen Rus vatandaşları için ayrıca vize başvuruları yapılmaya devam edecek.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın normal pasaport sahiplerine bu kapsamda vize muafiyeti tanıyan ilk ülke olduğunu da açıkladı.

RUSYA VİZELERİ BİRER BİRER KALDIRIYOR

Öte yandan Moskova, kısa süre önce Çin ile de benzer bir anlaşmaya imza atmış ve iki ülke arasında vizesiz seyahat başlamıştı. Bu adımlar, Rus turist trafiğinin önümüzdeki yıllarda farklı destinasyonlara kayabileceği yönündeki yorumları da güçlendiriyor.