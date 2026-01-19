Arap dünyasında her yıl büyük ilgi gören 'Joy Awards' töreni dünyaca ünlü yıldızları ağırlamaya devam ediyor. Burak Özçivit'in de davetliler arasında müdavimi olduğu etkinliğe dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu yıl davetli listesinde yer almayan Özçivit, merak konusu olurken Gazeteci Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre, Özçivit'in törene katılmamasının sebebi geçmişte yaşanan bir "Yer beğenmeme" kriziydi.

YERİNİ BEĞENMEYİP ELEŞTİRMİŞTİ

İddialara göre, geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile törene katılan ünlü oyuncu, kendilerine ayrılan yeri beğenmeyerek sosyal medya hesabından organizasyonu eleştiren bir paylaşım yaptı. Paylaşımını kısa süre sonra silse de bu hamle organizasyon komitesinin gözünden kaçmadı.

"KARA LİSTEYE ALINDI" İDDİASI

Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan, Irak ve Bangladeş gibi ülkelerde krallar gibi ağırlanan oyuncu, son zamanlarda rotasını ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetlere kırmıştı.