Abu Dhabi merkezli yatırım fonu Mubadala, Türkiye’deki Getir Perakende, Getir Araç ve Getir Finans iştiraklerinden çıkmak için potansiyel alıcılarla görüşmeler yürütüyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, özellikle Getir Araç’ın satışı konusunda anlaşma aşamasına gelindi.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİ DE SATILIYOR

Kaynaklar, Mubadala’nın Getir Araç’ı araba kiralama şirketi TikTak’a satmak üzere anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Ancak şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'Lİ ŞİRKETTE MASADA

Mubadala’nın Getir Perakende için ise ABD’li bir şirketin de aralarında bulunduğu birkaç potansiyel alıcıyla masada olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda Mergermarket, DoorDash’in de bu süreçteki olası alıcılar arasında bulunduğunu yazmıştı. Reuters’ın sorularına ise DoorDash ve TikTak yanıt vermedi.

Öte yandan, Mubadala’nın Getir Finans’tan da çıkmayı planladığı ve bu konuda çoğunluğu Avrupalı yatırımcılarla temas halinde olduğu aktarıldı.

YURTDIŞI OPERASYONLARINI KAPATMIŞTI

Mubadala, bu satışları tamamlaması halinde, 2021’de başlayan ve Getir’in neredeyse tüm iştiraklerinde kontrol sağlamasıyla sonuçlanan yatırımlarından çekilmiş olacak. 28 Eylül 2024 itibarıyla Getir'in Mubadala Yatırım Şirketi'ne devri onaylanmıştı.

Pandemi döneminde hızla büyüyerek 2022’de 12 milyar dolar değere ulaşan Getir, sonraki süreçte tüketici talebindeki düşüş nedeniyle küçülmeye gitmiş, yurt dışı operasyonlarını kapatarak yeniden yapılanmaya yönelmişti.