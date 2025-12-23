Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ve partneri Georgina Rodríguez, Suudi Arabistan kıyılarındaki ultra lüks “The Red Sea Residences” projesinde iki villa satın aldı. Ritz-Carlton’a bağlı Nujuma’da yer alan bu özel mülkler, sadece deniz uçağı ya da özel tekneyle ulaşılabilen, maksimum gizlilik vadeden bir yaşam alanında bulunuyor.

“BURADA KENDİMİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Ronaldo, yaptığı açıklamada bölgeyle duygusal bir bağ kurduklarını belirterek, “Georgina ile birlikte burayı ilk ziyaretimizde kendimizi adeta evimizde gibi hissettik. Doğal güzellikleriyle huzur bulduğumuz bu yerde artık bir yuvamızın olması, ailemizle mahremiyet içinde zaman geçirme fırsatı tanıyacak” ifadelerini kullandı.

BİRİ AİLEYE, DİĞERİ KONUKLARA: İKİ VİLLALIK YATIRIM

Ronaldo çifti, 2023’ten bu yana tatillerinde kullandıkları bu bölgeye artık kalıcı olarak bağlandı. Ünlü çift, biri üç odalı ve aile kullanımına uygun, diğeri ise iki odalı olmak üzere toplam iki villa satın aldı. Bu villalar, Nujuma’daki ilk alıcılar arasında yer alarak projeye olan ilgilerini erken dönemde göstermiş oldu.

RED SEA GLOBAL’DAN RESMİ AÇIKLAMA

The Red Sea Residences projesinin yürütücüsü Red Sea Global’in CEO’su John Pagano, “Cristiano ve Georgina’yı topluluğumuza davet etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tercihleri, doğa, lüks ve gizliliği bir arada isteyen yatırımcıların bu bölgeye olan ilgisinin göstergesidir” açıklamasında bulundu.