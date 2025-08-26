Trabzon, Türkiye'de Arap kökenli yabancıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri haline gelirken, Trabzon Havalimanı'na yönelik en fazla dış hat uçuşları Körfez ülkelerinden geldi.



Bir kısmı konut satın alma yoluyla vatandaşlık elde eden Arap turistlerin önemli bölümü ise, haftalık ve aylık ziyaretler ile Karadeniz'i ziyaret etmeyi tercih etti. Her geçen yıl giderek artan ziyaretçi sayısı, son günlerde tersine dönmüş durumda. Trabzon'u hızla terk etmeye başlayan Arap turistler, bölge esnafında karamsarlığa neden olurken, bu durumun nedenlerinin başında artan fiyatlar gösteriliyor.



ENFLASYON ARAP TURİSTİN DE BELİNİ BÜKTÜ



Kayıpların büyük bölümünü turist merkezi haline gelen Uzungöl'de görülürken, Trabzon genelinde de yabancı ziyaretçi sayısında çarpıcı bir düşüş olduğu göze çarpmakta.



Yüksek enflasyonla birlikte fahiş seviyelere yükselen fiyatların Arapların seyahat tercihlerinde değişikliğe gitmesine neden olduğunu öğrenilirken, Arap turistlerin Balkan ve Avrupa ülkeleri gibi alternatiflere yönelmesi bölge esnafında karamsarlığa neden oldu.



VİZELER TEK TEK KALKIYOR



İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra çok sayıda Balkan ülkesinin turist çekebilmek için Orta Doğu ülkelerine yönelik vize zorunluluğunu kaldırması, bu ülkeler için Türkiye'yi 'tek seçenek' konumundan çıkardı.





