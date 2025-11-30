Suudi Arabistan dünyanın en yüksek binasını inşa etmek için yeniden sahneye çıktı. Cidde’de yükselen JEC Tower şimdiden gökyüzünü delmeye hazırlanıyor. Daha önce Kingdom Tower ve Jeddah Tower olarak bilinen proje artık JEC Tower adıyla anılıyor ve 1 kilometrenin üzerindeki hedefiyle dünya rekorunu eline almaya kararlı görünüyor.

BURJ KHALİFA'YI GEÇECEK

Binanın tam yüksekliği açıklanmasa da projeyi üstlenen ünlü mimarlık firması ASGG yapının kesinlikle 1 kilometre sınırını aşacağını doğruladı. Bu da 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa’nın rekorunun tarihe karışacağı anlamına geliyor. JEC Tower aynı zamanda ABD’nin en yüksek binası olan One World Trade Center’ın neredeyse iki katına ulaşacak ve Avrupa’nın zirvesi Shard’ı rahatlıkla geride bırakacak.

EN AZ 157 KATLI OLACAK

Cidde limanında hızla yükselen gökdelen tamamlandığında Eyfel Kulesi’nin üç katından daha yüksek olacak. İçinde 59 asansör bulunacak. En az 157 kat planlanıyor. Dünyanın en yüksek seyir terasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca lüks bir otel geniş ofis katları ve üst düzey konutlar da yapının içinde yer alacak.

DURMUŞ BİR PROJEDEN YENİDEN DOĞDU

2018’de durdurulan inşaat bu yıl ocak ayında yeniden başladı. Kule çekirdeği şimdiden 69’uncu kata ulaştı. Yan kanatlar ise birkaç kat geriden geliyor. Binanın betonunun yarısına yakını döküldü bile. Mimarlık firması Kasım ayında şantiyeden yeni fotoğraflar paylaşarak çalışmaların hızlandığını duyurdu.

TAMAMLANACAĞI YIL BELİRLENDİ

Tüm bu ilerlemeye rağmen yapılacak çok iş olduğu vurgulanıyor. Ancak proje ekibi 2028 tamamlanma hedefinin geçerliliğini koruduğunu söylüyor. Üstelik bu tarih artık daha net bir şekilde ağustos ayı olarak işaret ediliyor. Önümüzdeki yıl kuleyle ilgili yeni detayların açıklanması bekleniyor.