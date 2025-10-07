Almanya'nın saygın üniversitelerinden Tübingen Üniversitesi’nin Jeoloji profesörleri, yayınladıkları son araştırma ile Türkiye için ilginç tespitlerde bulundu.



Yaklaşık 60 milyon yıl önce Türkiye’nin de içinde olduğu Avrasya levhası ile Arap levhası arasında bir okyanus bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, daha sonra 2 kara parçasının çarpışması nedeniyle yer kabuğunun sıkıştığını ve Güneydoğu'da dağ silsilelerinin oluştuğunu belirledi.

TABLO TAMAMEN TERSİNE DÖNÜYOR



Jeologlara göre aradan geçen milyonlarca yıl, bu durumun tamamen tersine dönmesine neden oldu. Dr. Renas Koshnaw, “Zağros Dağları’nın aşağısında 3-4 km genişliğinde çökme ve döküntü oluştu. Arap levhası ile Avrasya yırtılıyor” dedi. Bölgede zamanla okyanus oluşabileceğini söyledi.



TÜRKİYE, ARAP YARDIMADASI'NDAN TAMAMEN AYRILACAK



Her yıl birkaç cm hareketin oluştuğunu tespit eden uzmanlar, bu durumun uzak gelecekte Türkiye'nin tamamen Arap Yarımadası'ndan ayrılışıyla sonuçlanacağını hatırlattı.





