'Solar Highways' adı verilen proje, Hollanda’nın devlet altyapı kurumu olan Rijkswaterstaat tarafından yürütülüyor. Sistemin en dikkat çeken uygulamalarından biri ise A50 otoyolu üzerindeki Uden bölgesinde hayata geçirildi. Buradaki ses bariyerlerine çift taraflı güneş panelleri entegre edildi.

HEM GÜRÜLTÜYÜ ENGELLİYOR HEM ELEKTRİK ÜRETİYOR

Projede kullanılan özel paneller, yalnızca ön yüzeyden değil arka taraftan gelen ışığı da kullanabiliyor. Böylece klasik güneş panellerine göre daha verimli enerji üretimi sağlanıyor.

Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki pilot sistemin 40 ila 60 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede enerji üretebildiği belirtiliyor. Ayrıca mevcut otoyol altyapısı kullanıldığı için yeni arazi ihtiyacı da oluşmuyor.

Uzmanlara göre proje, özellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve boş arazi sorunu yaşayan ülkeler için dikkat çekici bir model olabilir.

AVRUPA’DA YAYGINLAŞABİLİR

Hollanda’daki testlerin ardından benzer sistemlerin demiryolları ve farklı otoyol projelerinde de değerlendirildiği belirtiliyor. Araştırmacılar, ülkedeki yüzlerce kilometrelik ses bariyerinin gelecekte büyük bir enerji ağına dönüşebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, bu tür projelerin şehirlerde hem yenilenebilir enerji üretimini artırabileceğini hem de mevcut altyapıyı daha verimli hale getirebileceğini ifade ediyor. Özellikle arazi kullanımının kritik hale geldiği Avrupa ülkelerinde benzer çözümlerin yaygınlaşabileceği konuşuluyor.