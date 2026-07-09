İkinci etap çalışmaları kapsamında Avusturya'da bulundukları kampta FB TV'ye açıklamada bulunan 24 yaşındaki oyuncu, "Tatil döneminde çalışmalarıma hiç ara vermedim. Çalışmalarımı, antrenmanlarımı sürdürdüm. Sadece mental anlamda bir nefeslenme olduğunu söyleyebilirim ama fiziksel anlamda hiçbir şekilde boşluk vermedim. Sezona başladığımız bu kamp öncesinde de hazır bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Genel anlamda iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Topuk Yaylası ve ardından Avusturya, iyi bir karışım oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanlarda toplu oyunlara daha fazla yer verdiğini aktaran sol kanat oyuncusu, şöyle devam etti: "Yeni sezona başlarken genellikle koşu ile başlanır ve koşu egzersizleri yapılır. Ama şanslıyız ki yeni hocamızla beraber toplu oyunlar da çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum, bu da benim hoşuma giden bir durum. Tabii ki hocamızla beraber ufak ufak taktiksel kısımlara da değiniyoruz ve hocamız kendi taktiksel anlayışını bize anlatıyor. Buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir oyun felsefesiyle oynayacağız. Dolayısıyla bu taktiksel kısımlara değiniyor ve bunları çalışıyor olmamız bana göre çok değerli."

Brown, teknik direktör İsmail Kartal'a ilişkin ise şunları kaydetti: "Hocamızla alakalı olarak şunu söyleyebilirim; bize aktarmış olduğu fikirler gayet net, gayet keskin. Dolayısıyla kendi fikirlerini anlatırken net bir şekilde izah ediyor, bu da durumu daha da netleştiriyor. Biz oyuncular olarak hangi rollerde olacağız, hangi rolleri alacağız, hangi sorumlulukları üstleneceğiz… Tabii ki bu anlamda ne anlatmak istiyorsa biz de oyuncular olarak gayet net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu birkaç hafta içerisinde kendisiyle çalışmaya başladığımız günden bu yana ne istediğini, bizden ne beklediğini anlayabildiğimizi düşünüyorum. En azından oyun kimliğimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor, hocamız bunları bize net bir şekilde aktardı. Bu da tabii ki pozitif bir durum oluşturuyor."

Geçtiğimiz sezonu 5 gol ve 7 asist ile tamamlayan Brown, yeni sezonda bu istatistiklerinin üzerine çıkmak istediğini ifade etti.

Sezon öncesi heyecanlı olduğunu aktaran Brown, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi adıma heyecanlıyım. Buranın çok büyük bir camia olduğunu ifade etmeliyim. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Dolayısıyla yeni gelen oyuncular için adaptasyon periyodu çok önemli. Benim için bu adaptasyon periyodu geçti ve şimdi ikinci sezonum. Ligi, takımı biliyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Takım olarak futbolumuzdan keyif alabilirsek kupalar kazanabiliriz. Fenerbahçe ayarında bir kulüp ki bu kadar büyük bir kulüp, bütün kupalara talip olabilmeli ve bunu başarabilmeli çünkü Fenerbahçe, böyle bir kulüp. Harika bir takıma sahibiz. Bununla beraber harika bir hocamız var. Harika bir stadımız ve harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün unsurlar bizde var. Her zamanki gibi taraftarlardan ricam, bizlere destek olsunlar. Bizler yeni sezon için hazırız."